В Екатеринбурге ВАЗ врезался в овощной ларек и загорелся

Сотрудники полиции разыскивают водителя ВАЗ 2101, устроившего ДТП минувшей ночью. В результате аварии воспламенился как сам автомобиль, так и ларек, в который тот въехал, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло на перекрестке ул. Мельникова - Ключевская. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2101 превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. Автомобиль вынесло на тротуар, а затем машина врезалась в нестационарный торговый объект "Овощи". После этого машина загорелась, а огонь перекинулся на ларек.

Осознав случившееся, водитель скрылся с места ДТП и сейчас его разыскивает полиция. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, водителю, оставившему место ДТП, грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Если Вы попали в ДТП, не пренебрегайте звонком в полицию и не покидайте место дорожно-транспортного происшествия.