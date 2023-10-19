Названы самые привлекательные для россиян франшизы

Самыми привлекательными франшизами в России остаются пункты выдачи заказов и рестораны.

В целом по итогам девяти месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на сервисе "Авито" вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале рост усилился до 22%.

В тройку лидеров по инвестиционной привлекательности вошли ПВЗ, общепит и интернет-магазины, на эти три позиции приходится 46% от общего спроса.

"Тренд на инвестиции в готовый бизнес и франшизы продолжает набирать обороты. Развитие собственного дела начинает всерьез восприниматься как альтернатива работе по найму и возможность для диверсификации источников доходов. Мы видим, как в последние месяцы активно растет число начинающих и опытных инвесторов, которые целенаправленно мониторят предложения в макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг" на "Авито" в поисках перспективного объекта для приобретения", - комментирует руководитель макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский.

Аналитики сервиса отметили, что кафе и рестораны за год поднялись с третьей на вторую позицию, а сфера услуг покинула топ-3.

Самые высокие темпы роста показывают интернет-магазины – спрос за год вырос в 2,3 раза. Также быстро растет востребованность в стоматологиях, медицинских клиниках и компаниях туристической сферы.

В целом активная аудитория в макрокатегории “Готовый бизнес и франчайзинг” за год выросла более чем на 11%.

В июне этого года Forbes назвал самые выгодные отечественные франшизы. Самой популярной сетью остается Ozon – за год число пунктов выдачи выросло более чем на 11 тыс. В целом за год число франшизных проектов в стране выросло на 5%, оборот рынка – на 19%.