Названы самые привлекательные для россиян франшизы

19 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названы самые привлекательные для россиян франшизы

Самыми привлекательными франшизами в России остаются пункты выдачи заказов и рестораны.

В целом по итогам девяти месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на сервисе "Авито" вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале рост усилился до 22%.

В тройку лидеров по инвестиционной привлекательности вошли ПВЗ, общепит и интернет-магазины, на эти три позиции приходится 46% от общего спроса.

"Тренд на инвестиции в готовый бизнес и франшизы продолжает набирать обороты. Развитие собственного дела начинает всерьез восприниматься как альтернатива работе по найму и возможность для диверсификации источников доходов. Мы видим, как в последние месяцы активно растет число начинающих и опытных инвесторов, которые целенаправленно мониторят предложения в макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг" на "Авито" в поисках перспективного объекта для приобретения", - комментирует руководитель макрокатегории "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский.

Аналитики сервиса отметили, что кафе и рестораны за год поднялись с третьей на вторую позицию, а сфера услуг покинула топ-3.

Самые высокие темпы роста показывают интернет-магазины – спрос за год вырос в 2,3 раза. Также быстро растет востребованность в стоматологиях, медицинских клиниках и компаниях туристической сферы.

В целом активная аудитория в макрокатегории “Готовый бизнес и франчайзинг” за год выросла более чем на 11%.

В июне этого года Forbes назвал самые выгодные отечественные франшизы. Самой популярной сетью остается Ozon – за год число пунктов выдачи выросло более чем на 11 тыс. В целом за год число франшизных проектов в стране выросло на 5%, оборот рынка – на 19%.

Теги: франшиза, рейтинг, авито, россияне, бизнес


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети