На подлете к Ростову-на-Дону сбили беспилотник

В Ростовской области средствами ПВО сбит беспилотник.

"Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона. Разрушений и пострадавших на земле нет", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

В сети были опубликованы кадры уничтожения объекта. Также очевидцы сообщают о громких звуках в небе над хутором Арпачин, над Аксаем и микрорайоном Сельмаш в Ростове-на-Дону.