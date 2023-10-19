В Екатеринбурге проведут пикет против дератификации Россией запрета ядерных испытаний

19 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото:susanin.udm.ru

В Екатеринбурге проведут пикет против дератификации Россией запрета ядерных испытаний

Свердловское отделение партии "Яблоко" проведет пикет против против отзыва Российской Федерацией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Акция пройдет в Екатеринбурге в парке имени 50-летия ВЛКСМ (перекрёсток Ясная-Шаумяна), сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября заявил глава страны Владимир Путин, а уже 12 октября общественность узнала, что профильный комитет Госдумы подготовил соответствующий законопроект. 17 октября законопроект был принят в первом чтении с 412 голосами "за" из 450.

"Как было ранее заявлено председателем Федерального политкомитета партии Григорием Явлинским в статье "Не толкать планету к ядерной катастрофе", "партия "Яблоко" заявляет решительный протест против отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает депутатов Госдумы не принимать законопроект об отзыве его ратификации", - отметили в пресс-службе.

Пикет пройдет 22 октября с 12.00 до 14.00. Как заявили в партии, парк ВКЛСМ является гайд-парком, а потому уведомление администрации города не требуется.

Теги: Екатеринбург, Яблоко, ВКЛСМ, пикет, дератификация, запрет ядерных испытаний


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети