В Екатеринбурге проведут пикет против дератификации Россией запрета ядерных испытаний

Свердловское отделение партии "Яблоко" проведет пикет против против отзыва Российской Федерацией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Акция пройдет в Екатеринбурге в парке имени 50-летия ВЛКСМ (перекрёсток Ясная-Шаумяна), сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября заявил глава страны Владимир Путин, а уже 12 октября общественность узнала, что профильный комитет Госдумы подготовил соответствующий законопроект. 17 октября законопроект был принят в первом чтении с 412 голосами "за" из 450.

"Как было ранее заявлено председателем Федерального политкомитета партии Григорием Явлинским в статье "Не толкать планету к ядерной катастрофе", "партия "Яблоко" заявляет решительный протест против отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает депутатов Госдумы не принимать законопроект об отзыве его ратификации", - отметили в пресс-службе.

Пикет пройдет 22 октября с 12.00 до 14.00. Как заявили в партии, парк ВКЛСМ является гайд-парком, а потому уведомление администрации города не требуется.