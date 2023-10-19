Названы города, жители которых наиболее счастливы на работе

Наиболее счастливыми на работе чувствуют себя жители Екатеринбурга и Омска.

На вопрос о том, счастливы ли они работе, утвердительно ответили по 57% респондентов из указанных городов, пишет РБК. На втором месте – Волгоград (54%), в Санкт-Петербурге на этот вопрос положительно ответили 53%, а в Москве 52%. Аналогичные с Москвой показатели у жителей Самары, Перми и Нижнего Новгорода.

Напомним, в конце августа стало известно, что самой распространенной мечтой россиян в августе 2023 г. является жизнь в мире, мир на Земле. Об этом мечтает каждый десятый участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За два года показатель этот вырос на 8%, в 2021 году о жизни в мире мечтали только 2% наших соотечественников.

С 2019-го года в два раза сократилось число россиян, мечтающих о путешествиях – сейчас их всего 4%. О финансовой стабильности, счастье и самореализации в карьере мечтают по 3%. Мечты, связанные с близкими и семьей, в основном касаются здоровья (10%, показатель остается примерно на одном уровне все время измерений) и семейного благополучия (5%, ранее этот вариант не звучал в ответах). В списке конкретных вещей, о которых мечтают россияне, на первом месте собственный дом, квартира (7%).