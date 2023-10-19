Сайты по сбору средств для ВСУ будут блокировать без суда

Роскомнадзор будет блокировать сайты и страницы в соцсетях, организующие сбор средств для украинских войск, без суда. Такой закон приняла Госдума.

Он был внесен более года назад. Разработан Комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в связи с тем, что после начала СВО появились люди и организации, которые начали запускать сбор средств для украинских боевиков. В этом активно участвовали западные НКО, сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно принятому закону, при обнаружении в интернете информации о способах финансирования врага в условиях военных действий, вооруженного конфликта или контртеррористической операции генпрокурор или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием немедленно заблокировать сайт. Уведомить об этом Генпрокуратуру может любой гражданин.