Пожароопасный сезон-2023 во Владимирской области успешно пройден

Министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев на пресс-конференции подвёл итоги пожароопасного сезона 2023 года в регионе.

«Во Владимирской области зарегистрировано и ликвидировано 47 возгораний на площади чуть менее 21 гектара. В том числе на землях лесного фонда – 43 пожара на площади 17,07 га, на землях Министерства обороны – 3 возгорания на площади 3,1 га и на землях ООПТ «Мещёра» – 1 возгорание на площади 0,8 га. Средняя площадь одного пожара – 0,45 га. По сравнению с прошлым годом достигнуто снижение количества лесных пожаров на 75 процентов, по пройденной огнём площади – на 90 процентов. Для сравнения: в 2022 году зарегистрировано 186 лесных пожаров на площади 193,03 га», – сообщил Евгений Малышев.

При этом все лесные пожары были ликвидированы в впервые сутки их обнаружения подразделениями лесопожарных станций совместно с арендаторами лесных участков. Привлечения сторонних сил и средств не потребовалось.

«Успешное прохождение пожароопасного сезона стало возможным благодаря своевременно выполненному комплексу профилактических и предупредительных мероприятий, а также профессионализму кадров – лесных пожарных, работников лесохозяйственных формирований, которые задействованы в профилактических мероприятиях», – подчеркнул глава ведомства.

Как сообщает пресс-служа Правительства Владимирской области, на страже лесов региона – мощный парк современной техники. В последние годы он существенно пополнен и модернизирован благодаря, в том числе, участию Владимирской области в нацпроекте «Экология». С 2019 по 2022 год приобретено 318 единиц лесопожарной техники и оборудования на общую сумму 218,8 млн рублей. В текущем году приобретены 4 пожарных автоцистерны АЦ-2,5-40 и 12 единиц оборудования на сумму 37,4 млн рублей.

Кроме того, по решению Губернатора Александра Авдеева в этом году из средств областного бюджета было выделено 17,4 млн рублей на приобретение уникального для региона насосно-рукавного пожарного автомобиля. Такая техника используется для своевременной доставки личного состава и пожарно-технического вооружения и оборудования, средств связи к месту лесного пожара, даже в условиях труднопроходимой местности. Этот пожарный автомобиль может забирать воду из любых открытых источников, подходит для борьбы с пожарами на торфяниках.

Современные технологии активно используются и для мониторинга пожарной обстановки: леса области под контролем 60 камер «Лесохранителя» – умной системы видеонаблюдения, анализа и прогнозирования развития ситуации. К слову, именно она фиксирует 60 – 65 процентов пожаров на землях лесного фонда. Также традиционно ведётся авиационное и наземное патрулирование лесов.

«Будем ли мы совершенствовать систему охраны лесов от пожаров? Да. Однако можно констатировать: глобально белые пятна закрыты. Возможно, потребуется точечная донастройка системы», – подытожил Евгений Малышев.

Он также напомнил, что государственной лесной охраной обеспечивается контроль за соблюдением требований лесного законодательства, прежде всего в местах использования лесов. В этом сезоне по итогам контрольных мероприятий составлено 229 материалов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 1,2 млн рублей.