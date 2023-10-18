19 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Перерасчет по коммунальным платежам сделают жителям Владимирской области, перешедшим на новую схему оплаты отопления «1/7»

В ходе пресс-конференции, посвящённой началу отопительного сезона во Владимирской области, главный жилищный инспектор Елена Андреева рассказала о перерасчётах для жителей, которые уже с этого года переходят на оплату коммунальной услуги по отоплению по факту – так называемая схема «1/7».

«Проведение корректировки платы за отопление подразумевает под собой перерасчёт, который проводится в первом квартале года, следующего за расчётным. Размер корректировки платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывается как разность между размером платы за эту услугу за прошедший год в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определённым исходя из фактических показаний ОДПУ тепловой энергии, и размером платы за отопление, начисленным за прошедший год.

В течение 2023 года в 12 муниципальных образованиях начисление платы за отопление будет производиться с января до отопительного периода 2023/2024 годов исходя из среднемесячных объёмов потребления тепловой энергии на отопление за 2022 год (исходя из утверждённых нормативов, по схеме 1/12), а с начала отопительного периода – уже исходя из фактических показаний ОДПУ пропорционально площади помещений в многоквартирном доме (исходя из утверждённых нормативов потребления (1/7)). И по итогам текущего года по всем МКД в этих 12 муниципальных образованиях, перешедших на 1/7, будет проведена корректировка платы за отопление исходя из фактического объёма потребления тепловой энергии на отопление по показаниям ОДПУ (исходя из утверждённых нормативов потребления, рассчитанных на 1/7). Жителям будут возвращены излишне уплаченные средства», – сообщила Елена Андреева.

андреева, владимирская область(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, с отопительного периода 2023/2024 годов на оплату отопления по схеме 1/7 перешли жители следующих муниципальных образований: город Владимир, ЗАТО г.Радужный, город Камешково, город Собинка, город Юрьев-Польский, посёлок Городищи, сельские поселения Брызгаловское, Вахрамеевское, Красносельское, Небыловское, Березниковское и Григорьевское. В остальных 66 муниципальных образованиях сохраняется действующий способ оплаты – 1/12.

Также главный жилищный инспектор напомнила, что всем жителям многоквартирных домов, а также ТСЖ и управляющим компаниям, до 1 января 2024 года необходимо перезаключить договоры о техническом обслуживании газового оборудования, установленного в жилых домах и квартирах (или заключить в случае их отсутствия). Согласно изменениям в законодательстве, такие договоры могут быть заключены только с газораспределительной организацией (ГРО), которая обслуживает газовые сети на вашей территории. Таких ГРО в области всего пять, это АО «Газпром газораспределение Владимир», ООО «Региональные газовые системы», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Газ-Гарант» и ООО «Газспецстрой».

Новеллы в законодательстве позволяют государственной инспекции теперь не только проводить проверки управляющих компаний и ТСЖ на наличие таких договоров, но и проверять непосредственно ГРО на предмет качества предоставления услуг по проверке технического обслуживания газового оборудования. Законом регламентируется список необходимых процедур, а также схема ценообразования за оказываемые услуги.

Теги: оплата коммунальных услуг, перерасчет, тсж, управляющие компании


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