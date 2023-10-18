18 Октября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Более 3 тысяч жителей Владимирской области уже стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом» - оценили положительно

На состоявшейся пресс-конференции главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева рассказала о первых итогах работы нового мобильного приложения «Госуслуги. Дом», которое позволяет собственникам жилья в многоквартирных домах удобно и быстро решать жилищно-коммунальные вопросы.

С октября это бесплатное приложение заработало во всех регионах нашей страны.

Мобильный сервис работает на основе данных, размещённых в ГИС ЖКХ. В неё все управляющие и ресурсоснабжающие организации по закону должны вносить данные о жилой недвижимости. В том числе информацию о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах, данные о приборах учёта, сроках проведения поверок, видах предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, тарифах на оплату ЖКУ и многом другом. На текущий момент более 82 процентов кадастровых номеров недвижимости уже внесены в базу данных из Росреестра, работа в этом направлении продолжается.

Квитанции ЖКХ(2023)|Фото: Накануне.RU

Двумя наиболее востребованными функциями приложение являются внесение показаний приборов учёта коммунальных ресурсов и оплата услуг ЖКХ. Оплачивая услуги в приложении через систему быстрых платежей, пользователи могут сделать это без комиссии банков.

«Ещё одна полезная опция – информация о поверке прибора учёта. Её в приложении можно увидеть по каждому счётчику, установленному в квартире. Причём, система покажет сведения о самом приборе, среднем потреблении за месяц и за 60 дней пришлёт уведомление о плановой поверке. Таким образом, жителям не нужно узнавать всю актуальную информацию по счётчикам, обращаясь в управляющую компанию или другие инстанции – всё видно сразу в приложении», – сообщила Елена Андреева.

андреева, владимирская область(2023)|Фото: avo.ru

Кроме того, каждый собственник получает право подавать заявки в свои управляющие организации на оказание услуг и оставление жалобы на некачественное их исполнение. Так, приложение в несколько кликов примет заявку собственника на замену лампочки в подъезде или на уборку контейнерной площадки, а управляющая компания обязана исполнить её в положенные сроки и отчитаться о выполнении перед жильцом.

«Госуслуги. Дом» упрощают жильцам процесс общения со своими УК, дают им возможность более тщательно контролировать как выполнение каких-то работ на доме, так и отслеживать движение денежных средств. В том числе в рамках Фонда капитального ремонта. Приложение также имеет функцию проведения онлайн домовых собраний собственников. А поскольку авторизация в приложении происходит через учётную запись на Госуслугах, то теперь подмена подписей в протоколах общего собрания становится невозможной. Прозрачность и правомерность таких собраний становится отличным инструментом борьбы с недобросовестными организациями», – пояснила главный жилищный инспектор.

Скачать приложение «Госуслуги. Дом» можно в App Store и Google Play. После этого необходимо авторизоваться через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг – такая аутентификация позволит подтвердить, что приложением пользуетесь именно вы. Через приложение можно управлять подтверждёнными объектами недвижимости, сведения о которых имеются в Росреестре.

В случае возникновения трудностей при работе с сервисом можно онлайн обратиться в службу техподдержки. Для этого на главном экране мобильного приложения нужно нажать на значок с изображением наушников в правом верхнем углу и в появившемся окне описать проблему. Кроме того, о ней можно сообщить на электронную почту mpdom@dom.gosuslugi.ru.

Завершая, Елена Андреева уточнила, что уже более 3 тысяч жителей региона установили приложение «Госуслуги. Дом» на свои смартфоны, а отзывы о работе сервиса поступают только положительные. С 2024 года подключиться к сервису смогут и все собственники частных жилых домов.

Теги: госуслуги. дом, собственники жилья, цифровизация, приборы учета


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