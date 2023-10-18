Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение после урагана в Прикамье

Энергетики "Россети Урал" наращивают темпы восстановительных работ на энергообъектах, пострадавших от удара природной стихии в Пермском крае.

Объем работ, выполняемых энергетиками, включает в себя устранение более 60 обрывов проводов на линиях электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, замену 17 поврежденных опор воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ, удаление порядка 100 упавших на энергообъекты деревьев.

В работе также находится 145 заявок от жителей региона по распределительной сети 0,4 кВ, связанные, в основном, с обрывами вводов в дома из-за сильного ветра.

После завершения восстановительных работ по основной сети, энергетики приступят к выполнению данных локальных обращений клиентов.

На поврежденных непогодой электросетевых объектах разного класса напряжения продолжают сейчас работать более 70 аварийно-восстановительных бригад: более 300 специалистов, а также порядка 80 единиц спецтехники. Группировка сил и средств усилена специалистами из Свердловской области.

Стоит отметить, что в "Россети Урал" в режим повышенной готовности приведены также бригады свердловского филиала компании, так как ухудшение погоды ожидается в ночь с 18 на 19 октября и на севере Свердловской области.

Энергетики "Россети Урал" также обращаются к населению с просьбой соблюдать меры безопасности при обнаружении неисправностей на линиях электропередачи. Ни в коем случае нельзя касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним. Удар током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения.

О фактах повреждения оборудования электрических сетей необходимо сообщать по многоканальному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-220-0-220(звонок бесплатный).