В Госдуме предложили готовить мальчиков к отцовству со школьной скамьи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить российских мальчиков к отцовству со школьной скамьи.

"Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут", - возмутился председатель палаты.

Он добавил, что "в 40 лет они семью не заведут, так как боятся ответственности и обязательств".

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила российским девушкам рожать в 20 лет, чтобы успеть в течение своего репродуктивного возраста завести три – четыре ребенка.