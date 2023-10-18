18 Октября 2023
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Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили готовить мальчиков к отцовству со школьной скамьи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить российских мальчиков к отцовству со школьной скамьи.

"Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут", - возмутился председатель палаты.

Он добавил, что "в 40 лет они семью не заведут, так как боятся ответственности и обязательств".

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила российским девушкам рожать в 20 лет, чтобы успеть в течение своего репродуктивного возраста завести три – четыре ребенка.

Теги: госдума, мальчики, вячеслав володин


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