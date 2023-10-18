С Бали выдача есть: Госдума ратифицировала договор с Индонезией о взаимной выдаче разыскиваемых

Госдума ратифицировала договор с Индонезией о взаимной выдаче разыскиваемых граждан.

Пока, по словам замминистра юстиции России Андрея Логинова, число запросов между странами небольшое. Так, в 2021 году российская прокуратура запрашивала выдачу одного человека, в 2022-м – двух.

При этом Логинов считает, что новый договор позволит России требовать выдачи из Индонезии граждан, разыскиваемых по таким статьям как дискредитация армии, распространение фейков об армии.

На популярном индонезийском острове Бали сейчас проживает значительное число россиян, в том числе уехавших с родины после начала СВО. Власти Бали периодически поднимают вопрос о негативном тренде с ростом преступлений, совершенных иностранцами, в том числе россиянами и украинцами.