В Екатеринбурге отправили в колонию риелтора, обманувшую знакомых на 111 млн рублей

В Екатеринбурге суд вынес приговор женщине-риелтору, обвиняемой в мошенничестве. Ближайшие годы она проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась Ольга Хорошун. Как показало расследование, в 2016-2019 годах обвиняемая, создав себе репутацию успешного риелтора, убеждала дать ей деньги в займ под высокий процент либо с условием покупки квартиры. При этом женщина не имела ни намерений, ни возможности исполнять свои обязательства по возврату средств.

В результате 24 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 111 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, все обманутые Хорошун были исключительно из числа ее знакомых.



После хищения денег женщина покинула Россию. Задержали риелтора, когда она вернулась в страну для ухода за отцом.

Сегодня, 18 октября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес Ольге Хорошун приговор: шесть лет лишения свободы. Отбывать этот срок она будет в колонии общего режима.

Приговор суда Накануне.RU прокомментировал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Подозреваемая в 2019 году выехала с территории России в Израиль, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В 2021 году гражданка после возвращения из-за границы была задержана сотрудниками уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу на территории ЗАТО Новоуральск. Расследование 20-томного резонансного уголовного дела вела следственная часть полиции столицы Среднего Урала. После задержания гражданка была взята под стражу, где и находилась до приговора суда", - отметил полковник Горелых.