Ядерное оружие России создавалось "под покровом Серафима Саровского" – Патриарх Кирилл

Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась свободной и независимой, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такие слова он произнес во время церемонии вручения ордена преподобного Сергия Радонежского главе Российского федерального ядерного центра Радию Илькаеву в Храме Христа Спасителя в Молскве.

В январе этого года предстоятель Русской православной церкви заявлял, "великая держава российская обладает мощным оружием", и что "всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира".

Преподобный Серафим Саровский жил в первой трети XIX века – задолго до того, как в Сарове (где была обитель святого старца) появился ядерный центр.