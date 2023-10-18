18 Октября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге появилась скульптура вулканической бомбы

В Екатеринбурге появилась очередная неоднозначная скульптура, готовая взбудоражить воображение местных жителей. "Камень. Сегменты 3" или как ее называет сам автор - лопающаяся вулканическая бомба, установлена рядом c комплексом апартаментов "Свобода Residence" на улице Радищева.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс" (Организатор паблик-арт-программы "ЧО"), создателем арт-объекта является Валерий Казас, известный своими экспериментами с формами, материалами, цветами и композициями. Конкретно "Камень. Сегменты 3" создан из гранита. Скульптура позволяет каждому увидевшему придумать для себя собственный смысл на основе пережитых эмоций.

Арт-объект "Камень. Сегменты 3" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри… Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами. Скульптура предполагает полную свободу восприятия и отношения зрителя к объекту, не задавая никаких смысловых рамок", — уточнил художник Валерий Казас, подчеркнув, что этому способствует крупный, но не чрезмерный масштаб глыбы.

Арт-объект "Камень. Сегменты 3" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Арт-объект "Камень. Сегменты 3" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Валерий Казас родом из Краснодара. Свои абстрактные работы не только из камня, но и из дерева он демонстрирует миру с 1996 года. Его скульптуры были представлены на Московской биеннале современного искусства, а также на многочисленных персональных экспозициях в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Черногории и США.

Напомним, что в рамках публичной программы, которая всегда сопровождает объекты “ЧО” в субботу 21 октября, в 14.00, в холле “Свобода Residence” пройдет презентация объекта, на которой куратор основной программы сезона “Передача энергии” Наиля Аллахвердиева расскажет о минимализме в искусстве. После этого участники отправятся на экскурсию в Уральский геологический музей при Горном университете. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, достаточно только пройти регистрацию.

Теги: Екатеринбург, ЧО, скульптура


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