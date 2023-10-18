Первый этап восстановления реки Колпь (Владимирская область) завершен, работы по расчистке и благоустройству продолжат

В посёлке Красная Горбатка (Владимирская область) реконструировано гидротехническое сооружение через реку Колпь, которое действовало с 1979 года. На эти цели направлено 52,1 млн рублей по федеральному проекту «Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС».

При этом, в 2023 году Владимирская область за свой счёт провела завершающие работы по благоустройству, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В процессе реконструкции удалось не только устранить дефекты, возникшие из-за длительной эксплуатации и воздействия ветровых волн, но и модернизировать объект: появились затворы с электроприводом и отдельное здание с механическим оборудованием. Мостовой переезд обновили с учётом актуальных нормативов нагрузки.

Мост с водосбросами на реке Колпь помогал регулировать сток, в том числе, позволяя защищать от затоплений Красную Горбатку. Подъёмные механизмы работали не всегда, из-за этого экологический микроклимат на участке выше плотины ухудшился. Русло заилилось, уменьшилось количество родников, глубина сократилась с 4 до 1,5 м.

«Когда состояние Колпи ухудшилось, первые сигналы поступили именно от населения. В долине реки расположены не только популярные места отдыха, но и природный заказник. Изначально заявка региона на финансирование подразумевала экологическую реабилитацию водного объекта. Но, изучив материалы, специалисты Росводресурсов рекомендовали в первую очередь устранить причину сложившейся ситуации – реконструировать устаревшее ГТС в русле», – рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Владимирская область уже подготовила проект будущей расчистки. Планируется, что работы по удалению донных отложений из русла займут три года.