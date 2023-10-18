Рекордные 6,6 млрд рублей в 2023 году привлечены для модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры Владимирской области

Накануне состоялась совместная пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Владимирской области Елены Семёновой и главного жилищного инспектора Елена Андреевой, посвящённая началу отопительного сезона в регионе. В общении с журналистами руководители профильных ведомств затронули несколько вопросов, одним из которых стало улучшение качества коммунальной инфраструктуры.

«Отопительный период 2023-2024 годов на объектах социальной сферы и жилищного фонда Владимирской области стартовал с 14 сентября. Раньше всех его начали в Гусь-Хрустальном, Александровском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах. Мы вошли в отопительный сезон своевременно. Хотя при запуске теплоснабжения не обошлось без сбоев: были выявлены технологические нарушения на тепловых сетях в Коврове и Покрове. ООО «Владимиртеплогаз» максимально оперативно устранило прорывы, между тем, уже приняты кадровые решения по смене начальников филиалов в Коврове и Петушинском районе», – отметила Елена Семёнова.

«Несмотря на эпизодические технологические нарушения, мы можем говорить о постепенном улучшении качества всей коммунальной инфраструктуры на территории области. В последнее время Правительство страны уделяет большое внимание обновлению коммунального комплекса и развитию сферы ЖКХ, регионам предоставляется для этого большой набор финансовых инструментов. И благодаря активной позиции Губернатора Александра Авдеева, слаженной работе профильных ведомств, нам удалось привлечь в этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса региона рекордную сумму – порядка 6,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней», – сообщила министр ЖКХ.

Так, за счёт бюджетных средств планируется построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения и водоотведения, 13 котельных, 30,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, 10,8 км сетей газоснабжения и перевести на индивидуальное отопление 28 квартир. В том числе, Коврову ежегодно выделяются субсидии на модернизацию тепловых сетей: в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Владимирской области» на капитальный ремонт 4 км тепловых сетей город получил 47,77 млн рублей.

Администрации города Покрова для снижения износа и увеличения надёжности объектов теплоснабжения в рамках специальных казначейских кредитов уже в этом году предоставлены 600 млн рублей на строительство 2 котельных, 4 центральных тепловых пунктов и 2,5 км тепловых сетей. Работы будут выполнены в следующем году.

Кроме того, на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство, реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в г.Александрове Владимирской области» предусмотрено 1,42 млрд рублей. На эти средства запланировано строительство 33 объектов (11 котельных и 22 участков тепловых сетей). Уже введены 4 котельных и 4 участка тепловых сетей.

За счёт средств ФНБ в объёме 1 млрд рублей реализуется проект «Модернизация теплосетевого комплекса г.Гусь-Хрустальный». На текущую дату выполнены модернизация и строительство тепловых сетей на 2 участках, ведутся работы на 4 участках, осуществляется закупка и доставка материалов. До конца года планируется завершить работы на 17 участках сетей и построить 8 котельных, ещё 3 котельные должны быть введены в 2024 году.

В регионе федеральный проект «Чистая вода» реализуется уже пятый год. За это время более 95 тысяч жителей области стали получать качественную питьевую воду; доля обеспеченности населения качественной питьевой водой выросла на 2,4 процента и на сегодня достигла 91,9 процента, а городского населения – 99,5 процента. С 2019 года введены в эксплуатацию 18 объектов питьевого водоснабжения. В этом году на реализацию проекта «Чистая вода» из бюджетов всех уровней направлено 773,8 млн рублей.

В рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» в 2023 году работы по капремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения ведутся во Владимире, Александрове, Коврове и Суздале.