Рекордные 6,6 млрд рублей в 2023 году привлечены для модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры Владимирской области

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Рекордные 6,6 млрд рублей в 2023 году привлечены для модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры Владимирской области

Накануне состоялась совместная пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Владимирской области Елены Семёновой и главного жилищного инспектора Елена Андреевой, посвящённая началу отопительного сезона в регионе. В общении с журналистами руководители профильных ведомств затронули несколько вопросов, одним из которых стало улучшение качества коммунальной инфраструктуры.

«Отопительный период 2023-2024 годов на объектах социальной сферы и жилищного фонда Владимирской области стартовал с 14 сентября. Раньше всех его начали в Гусь-Хрустальном, Александровском, Петушинском, Судогодском и Суздальском районах. Мы вошли в отопительный сезон своевременно. Хотя при запуске теплоснабжения не обошлось без сбоев: были выявлены технологические нарушения на тепловых сетях в Коврове и Покрове. ООО «Владимиртеплогаз» максимально оперативно устранило прорывы, между тем, уже приняты кадровые решения по смене начальников филиалов в Коврове и Петушинском районе», – отметила Елена Семёнова.

пресс-конференция(2023)|Фото: avo.ru

«Несмотря на эпизодические технологические нарушения, мы можем говорить о постепенном улучшении качества всей коммунальной инфраструктуры на территории области. В последнее время Правительство страны уделяет большое внимание обновлению коммунального комплекса и развитию сферы ЖКХ, регионам предоставляется для этого большой набор финансовых инструментов. И благодаря активной позиции Губернатора Александра Авдеева, слаженной работе профильных ведомств, нам удалось привлечь в этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса региона рекордную сумму – порядка 6,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней», – сообщила министр ЖКХ.

Так, за счёт бюджетных средств планируется построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения и водоотведения, 13 котельных, 30,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, 10,8 км сетей газоснабжения и перевести на индивидуальное отопление 28 квартир. В том числе, Коврову ежегодно выделяются субсидии на модернизацию тепловых сетей: в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Владимирской области» на капитальный ремонт 4 км тепловых сетей город получил 47,77 млн рублей.

Администрации города Покрова для снижения износа и увеличения надёжности объектов теплоснабжения в рамках специальных казначейских кредитов уже в этом году предоставлены 600 млн рублей на строительство 2 котельных, 4 центральных тепловых пунктов и 2,5 км тепловых сетей. Работы будут выполнены в следующем году.

Кроме того, на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство, реконструкция источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в г.Александрове Владимирской области» предусмотрено 1,42 млрд рублей. На эти средства запланировано строительство 33 объектов (11 котельных и 22 участков тепловых сетей). Уже введены 4 котельных и 4 участка тепловых сетей.

За счёт средств ФНБ в объёме 1 млрд рублей реализуется проект «Модернизация теплосетевого комплекса г.Гусь-Хрустальный». На текущую дату выполнены модернизация и строительство тепловых сетей на 2 участках, ведутся работы на 4 участках, осуществляется закупка и доставка материалов. До конца года планируется завершить работы на 17 участках сетей и построить 8 котельных, ещё 3 котельные должны быть введены в 2024 году.

котельная(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В регионе федеральный проект «Чистая вода» реализуется уже пятый год. За это время более 95 тысяч жителей области стали получать качественную питьевую воду; доля обеспеченности населения качественной питьевой водой выросла на 2,4 процента и на сегодня достигла 91,9 процента, а городского населения – 99,5 процента. С 2019 года введены в эксплуатацию 18 объектов питьевого водоснабжения. В этом году на реализацию проекта «Чистая вода» из бюджетов всех уровней направлено 773,8 млн рублей.

В рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» в 2023 году работы по капремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения ведутся во Владимире, Александрове, Коврове и Суздале.

Теги: модернизация энергетического комплекса, бюджетные средства, коммунальная инфраструктура, александр авдеев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети