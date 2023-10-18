18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Проходящим профобучение могут дать право на отсрочку от военной службы

Депутаты фракции ЛДПР предлагают законодательно закрепить право на отсрочку от призыва на военной службы гражданам, проходящим профессиональное обучение в рамках исполнения ученического договора. Такой законопроект они внесли в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, потребность в кадрах в ближайшие годы будет только расти, и это необходимо принимать во внимание. Предприятия пытаются самостоятельно решить проблему нехватки кадров, заключая соответствующие соглашения с образовательными учреждениями и ученические договоры с работниками и (или) соискателями. Законопроект разработан в целях поддержки российских предприятий и предоставления дополнительных государственных гарантий защиты инвестиций в профессиональное обучение работников.

Сейчас ученический договор обязывает работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре.

Согласно проекту, право на отсрочку от призыва будет предоставляться на период срока действия ученического договора.

Теги: отсрочка, призыв, обучение


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