18 Октября 2023
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Политика В России
Фото: АНДРЕЙ ЗАМАХИН www.itogi.ru

За следственные действия в интересах иностранных организаций установят ответственность

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за проведение на территории России следственных действий по уголовным делам, заведенным в других странах или международными организациями, в которых Россия не состоит.

Законопроект направлен на усиление защиты суверенитета и интересов России от вмешательства в ее внутренние дела, судебной и правоохранительной системы. Например, согласно Уголовному кодексу Швейцарии, такие действия наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или крупным штрафом. в США лицо, действующее в качестве агента иностранного правительства (в том числе по линии правоохранительных и судебных органов) без предварительного уведомления генпрокурора США, подлежит наказанию в виде штрафа и (или) лишения свободы на срок до 10 лет.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в которой будет предусмотрена ответственность за такие деяния в виде штрафа до 2 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Верховный суд полностью поддержал законопроект. Правительство поддерживает инициативу, но требует доработки, так как вопрос привлечения к ответственности сотрудников дипломатических учреждений, обладающих иммунитетом, регулируется международным правом. Также отмечается проблема неопределенности, связанной с квалификацией действий в качестве следственных и процессуальных вне установленного уголовно-процессуального регулирования. Предлагается уточнить отдельные формулировки законопроекта.

Как написал соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, к преступным действиям подобного рода относятся сбор доказательств, проведение в обход существующего порядка оперативно-разыскных мероприятий, допросы наших граждан (включая дистанционные), получение от них образцов для экспертных исследований, например отпечатков пальцев, генетического материала и др., попытки выманить россиян для последующего ареста за рубеж.

Теги: следствие, шпионаж


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