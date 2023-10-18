В Подмосковье СК пришел с обысками в УК - дома не отапливают из-за неготовности труб и затопленных подвалов

Главное следственное управление СКР по Московской области сообщило о том, что в Щелково возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, должностные лица управляющей компании нарушили закон – они не содержали в исправном состоянии инженерные сети и некачественно начали отопительный сезон 2023-24 гг.

Из-за этого в домах до сих пор нет отопления – общедомовые трубы не готовы к работе, подвалы затоплены. Следователи осмотрели помещения жилых домов. В государственной жилищной инспекции запрошена информация о работе управляющей компании. Следователи работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами.

Telegram-канал Mash уточняет, что речь идет об УК "Паритет", добавляя, что приехавшие на обыск следователи работников УК из здания не выпускают. Начальства на месте не оказалось — все ключевые сотрудники сбежали. Поблизости — снова митинг. Собрались все, кто устал от "Паритета" и холодных батарей в своих домах. По данным канала, сотрудница управляющей компании 17 октября якобы переехала местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Перед зданием УК "Паритет" собралась толпа — жаловалась на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi и, несмотря на то, что жители перегородили дорогу, дала по газам. Сперва сбила, а потом и переехала одну из протестующих. По данным Mash, у пострадавшей сломана нога.