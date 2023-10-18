Пожар на УГМК-арене локализован

Огнеборцам удалось локализовать пожар на ледовой арене УГМК в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что на пятом этаже горел утеплитель, был риск распространения огня на купол арены. Тушение огня также осложнялось тем, что из-за перекопанных вблизи Цирка дорог, пожарные машины не могли подобраться ближе к горящему зданию. На помощь пришла Росгвардия, которая перекрыла улицу Декабристов.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Эту же второй пожар на ледовой арене за последние три месяца. В августе на площади в 10 "квадратов" горели лакокрасочные материалы и все тот же утеплитель.