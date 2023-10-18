18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Здание Цирка мешает пожарным потушить УГМК-арену

Из-за реконструкции здания Цирка пожарные не могут подобраться к очагу возгорания на УГМК-арене. Результатом ремонтных работ стали перекопанные подъезды, из-за чего пожарные машины не могут подъехать ближе к арене, сообщает Ural Mash.

По последним данным МЧС, пожар разросся на площадь в 100 кв.м. - горит утеплитель на пятом этаже строящегося здания. Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, добавил, что есть угроза распространения огня на купол. Ранг пожара — №2.

Росгвардия перекрыла движение по улице Декабристов недалеко от ледовой арены. "Сотрудники ведомства оказывают содействие экстренным службам в ограничении движения к объекту где произошло ЧП", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы принимают меры по локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.

Теги: УГМК-арена, Цирк, пожар


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