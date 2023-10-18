ЦБ считает очень вероятным дальнейшее повышение ключевой ставки

Центральный банк России видит риск разгона инфляции выше 7% в следующем году, если месячный рост цен останется вблизи текущей траектории. Об этом говорится в свежем бюллетене регулятора с обзором трендов.

Аналитики ЦБ считают, что снижение инфляции в условиях "стимулирующей бюджетной политики" может потребовать дополнительной жесткости денежно-кредитной политики (то есть увеличения ключевой ставки). В бюллетене указывается, что выводы и рекомендации в нем "могут не совпадать с официальной позицией Банка России".