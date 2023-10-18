В "Кольцово" скончалась пассажирка рейса "Москва - Барнаул"

Сегодня ночью в аэропорту "Кольцово" скончалась пассажирка рейса "Шереметьево - Барнаул". Самолету пришлось экстренно приземлиться в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

Как сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России, во время полета женщина 1973 г.р. стала задыхаться и командир самолета принял решение экстренно сесть в Екатеринбурге. В "Кольцово" судно село уже в 02.55 по мск, после чего к пассажирке направилась прибывшая бригада "скорой помощи".

Несмотря на то, что во время посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, положительного результата они не принесли. В результате медики констатировали смерть женщины. По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки.

Напомним, вчера утром в аэропорту Кольцово пассажир рейса "Сочи - Екатеринбург" потерял сознание в салоне самолета. К воздушному судну также прибыла бригада "скорой помощи", которая доставила мужчину в одну из городских больниц.