17 Октября 2023
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ о президентских сроках Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобской принятую ранее Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию, касающуюся сроков президентства российского лидера Владимира Путина.

"Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада", — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИДа.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в следующем году.

Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке он предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что если Путин решит пойти на еще один президентский срок (такое право ему обеспечивает "обнуление" Конституции 2020 года), то "реальную конкуренцию ему составить никто не сможет".

Теги: захарова, пасе, путин


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