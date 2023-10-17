17 Октября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В руководстве свердловского Народного фронта произошли изменения

В руководстве регионального штаба Народного фронта Свердловской области произошли кадровые изменения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном штабе президентского движения, изменился состав сопредседателей штаба. Анастасия Немец (на фото), которая также является депутатом Екатеринбургской городской думы, сложила свои полномочия. Представители Народного фронта избрали на этот пост Евгения Агафонова – главу региональной общественной организации "Союз ветеранов следствия по Свердловской области".

Также региональный штаб определил приоритетные направления работы на ближайшие месяцы и подвел итоги своей деятельности за 10 лет. Накануне, 16 октября, Народный фронт Свердловской области отметил юбилей.

Теги: Народный фронт, изменения, штаб


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