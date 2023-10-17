Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков, в том числе иностранных

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците в России антибиотиков, в том числе иностранных. Лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что признаков дефицита на рынке нет.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил о дефиците препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты.

В начале года сообщалось, что из аптек в России пропал детский антибиотик широкого спектра действия "Цефуроксим", который входит в перечень жизненно важных лекарств. Еще один детский антибиотик – "Цефиксим" также пропал из ряда региональных аптек. Отмечалось, что низкая представленность "Цефиксима" и "Цефуроксима" в аптеках связана с недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота в целом. Это вызвано ростом заболеваемости россиян и логистическими трудностями поставщиков.