17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Студент кулинарного техникума Екатеринбурга напал на сокурсника с ножом

В Екатеринбурге студент кулинарного техникума напал на своего однокурсника с ножом. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел вчера. 18-летний Владислав пришел на учебу с целью навредить будущему коллеге Максиму, с которым ранее уже имел конфликт. К счастью, парня сумели вовремя остановить, после чего его задержали сотрудники полиции. В настоящее время его поместили в медицинское учреждение.

Сам Максим рассказал, что Владислав уже два года ведет себя крайне странно. Из-за этого в начале учебного года группа исключила его из общего чата, а за несколько дней до самого инцидента его и вовсе перевели в другую группу, передает его словам "КП-Екатеринбург".

Максим также заявил, что нападавший "возомнил себя Богом", ни с кем не общался, требовал, чтобы все молчали, когда он говорит, а после от него и вовсе можно было услышать фразы об убийстве.

Конфликт с однокурсником у Владислава возник на втором году обучения, однако тот на провокации не поддавался. 13 октября парень подошел к одногруппницам и попросил у них нож, чтобы "подточить и убить Максима". Когда парню отказали, тот якобы заявил: "Вот вы сейчас все смеетесь, а потом будете плакать".

Теги: кулинарный техникум, студент, Екатеринбург, нож, нападение


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