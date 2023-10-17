17 Октября 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В регионах сообщают о росте пациентов с ПТСР на фоне СВО

Число пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) растет в том числе из-за СВО, об этом говорят психиатры в регионах.

На сайте органов власти Новосибирской области вышло интервью местного Минздрава с врачом-психиатром. "На данный момент проблема посттравматических стрессовых расстройств актуальна и число пациентов с ПТСР увеличивается в связи с СВО. И наша больница (психиатрическая больница № 3) оказывает помощь таким пациентам", - говорит в интервью врач Виктория Сапрыкина.

Эксперт отмечает, что ПТСР может возникнуть как у непосредственных жертв или участников трагических, травмирующих событий, так и у свидетелей. Люди, пережившие их, часто сталкиваются с негативными воспоминаниями, иррациональным страхом, немотивированными вспышками гнева и перепадами настроения.

По словам психиатра, посттравматическое стрессовое расстройство может развиться примерно у половины людей, оказавшихся в ситуации серьезного стресса.

Ранее ряд общественных активистов высказывали опасения в связи с тем, что ветеранов СВО будут направлять работать с детьми в школы, при этом диагноз ПТСР специалисты устанавливают спустя полгода после возможной психотравмы и говорят, что симптомы могут проявиться не сразу, а со временем.

Теги: птср, психическое расстройство, сво


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