СМИ: На Суркова заявили в полицию из-за его статьи

На бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова заявили в полицию из-за высказываний в его статье "Рождение Севера". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Там заявили, что проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления).

Какие именно положения статьи вызвали вопросы у заявителя, не уточняется. Также неизвестно его имя.

Напомним, в сентябре Сурков в очередной раз опубликовал "визионерское" эссе на тему будущего страны. Из него следует, что Сурков считает Россию неотъемлемой частью европейской цивилизации и не видит ее отдельного будущего.

По его словам, власти РФ должны одержать победу в сегодняшнем конфликте с Украиной, это событие изменит и страну, и Запад, станет "новым шагом к интеграции Великого Севера". По мнению Суркова, в этот "Великий Север" должны также войти США и Европа.