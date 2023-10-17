Гостиницу "Мадрид" на Уралмаше реконструируют за 12 лет

Гостиницу "Мадрид" в Екатеринбурге собираются реконструировать к 2035 году. Соответствующая информация содержится в стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района.

Напомним, что объект культурного наследия (ОКН) находится на Уралмаше и был сдан в аренду ООО "Гранд-Мадрид" на 49 лет с оплатой 1 рубль в год. В обязанности компании лег ремонт исторического здания.

Согласно документу, гостиница должна привлечь потенциальных жителей района, что поспособствует его развитию. Аналогичную цель власти города преследуют, вписав в стратегию строительство новых станций метро и автовокзала на Уралмаше. Они должны появиться уже к 2030 году.