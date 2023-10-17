В Госдуме заявили о "похоронах избирательного процесса"

Госдума в первом чтении голосами "Единой России" приняла очередной скандальный закон – поправки в избирательное право к выборам президента. Аналогичные поправки были внесены к единому дню голосования в 2023 году.

При обсуждении законопроекта депутат Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что в минувшие выборы нормального наблюдения при голосовании участников в зоне СВО организовано не было. Представлявший законопроект "единоросс" Дмитрий Вяткин заявил, что "это связано с требованием обеспечить безопасность тех, кто приедет наблюдать и освещать выборы". "Выборы будут происходить с определенными процедурами изъятия, устанавливаемыми ЦИК", - заявил Вяткин.

Он добавил, что для россиян в недружественных государствах ДЭГ проводиться не будет.

"Более короткой пояснительной записки к законопроекту еще не видели наверное", - прокомментировал депутат Вячеслав Мархаев (КПРФ) законопроект. Он отметил, что это указывает на в плохом смысле "кратчайшие сроки", в которые готовились изменения "под одного конкретного человека". "Записка очень четко отражает то, про что законопроект", - парировал Вяткин.

"Вы пытаетесь дискредитировать выборы президента. Дать повод их осуждать и не принимать", - обратился к Вяткину депутат Николай Коломейцев (КПРФ).

Его однопартиец Георгий Камнев напомнил слова Путина от 2011 года, когда тот предложил установить камеры наблюдения на каждом участке для голосования, чтобы любой человек имел возможность "прийти домой, кликнуть мышкой" и посмотреть ситуацию на любом участке. Депутат полагает, что эта инициатива президента была связана с недовольством людей и протестами после выборов в парламент в 2011 году. Но с тех пор много воды утекло, с камер теперь никто свободно ничего посмотреть не может. "Это окончательные похороны избирательного процесса", - заключил депутат.

Коммунисты отказались поддержать законопроект. Поддержали его 354 депутата, 52 проголосовали против, двое воздержались.

Изменения, одобренные Госдумой:

При проведении предвыборной агитации на президентских выборах не допускается использование сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне избирательных участков. Совершать фото- и видеосъемку в помещениях для голосования в день выборов могут лица, имеющие на это разрешение.

На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, которые работают в редакциях на основании трудового договора.

В случае судимости кандидат обязан представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода.

Предельная стоимость изготовления агитационных материалов устанавливается в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции.