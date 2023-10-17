В Екатеринбурге автобус сбил 7-летнюю девочку на глазах ее родителей

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем на улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" 077-го маршрута сбил ребенка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате пострадала 7-летняя девочка, с травмой головы и ссадинами лица она доставлена в больницу.

Известно, что в момент инцидента ребенок находился с родителями. Сами они рассказали, что все вместе подошли к дороге, когда дочь неожиданно для них выбежала на проезжую часть.

Как выяснили в Госавтоинспекции, за рулем автобуса находился мужчина с общим водительским стажем в 14 лет. В момент ДТП в салоне было 25 пассажиров, никто из них не пострадал.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.