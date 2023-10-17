Новые станции метро в Екатеринбурге хотят построить до 2030 года

Власти Екатеринбурга намерены построить новые станции метро и автовокзал на Уралмаше к 2030 году. Соответствующие планы изложены в стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Постановление подписано и.о. главы Екатеринбурга Игорем Сутягиным.

Согласно документу, с появлением новых станций привлекательность микрорайона резко увеличится, из-за чего потребуется еще больше жилой площади - индивидуального и малоэтажного строительства.

Напомним, ранее о строительстве дополнительных станций метро уже сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам градоначальника, городская администрация обдумывает возможность продлить уже существующую ветку в районе Уралмаш, однако все это пока на стадии обсуждения. О том, где могут появиться новые станции, мы писали ранее. А на прошедшем в начале октября форуме 100+ TechnoBuild компания "Минскметропроект" предложила властям Екатеринбурга помощь со строительством второй ветки подземкки.