Из колонии Екатеринбурга сбежали два уголовника

Из исправительной колонии №2 Екатеринбурга накануне сбежало двое заключенных. Мужчины направились в Кировград, где якобы избили и ограбили грузчика.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, Владимир ранее был осужден за побои, а Дмитрий за ДТП с летальным исходом. После побега было решено отправиться на родину первого - в Кировград. Там мужчины поняли, что нуждаются в деньгах, которые те решили отобрать у прохожего грузчика. Помимо кражи 8 тыс. рублей, заключенные избили незнакомца, разбив ему губу, выбив зуб и расцарапав щеку.

Потерпевший сразу же обратился в полицию, благодаря чему уголовников удалось задержать на месте. Источник канала также сообщил, что пропажу заключенных в колонии заметили только после того, как пришло сообщение об их задержании. В свою очередь руководитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко заявил совершенно противоположное - пропажу обнаружили в 05.00 15 октября, а спустя два часа сбежавшие были пойманы.

Более того, как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на ГУФСИН, беглецы ни на кого не на падали и не грабили - такой информации не содержится ни у сотрудников ГУФСИН, ни у полицейских. Сами же осужденные являются "поселенцами" и располагаются в отдельном помещении вне колонии, где работают сантехниками.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отрицает слова Левченко. Как оказалось, пострадавший все же имеется - это грузчик компании "Сима-ленд", проживающий в Кировграде. После избиения и ограбления он действительно обратился в полицию.

"Романтики с большой дороги" в последствии были переданы сыщиками в руки прибывшим на место происшествия представителям ГУФСИН. Оба задержанных и до побега из колонии имели целый букет судимостей, в том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства, умышленному причинению вреда здоровью. Как осужденным удалось незаметно ретироваться из учреждения ГУФСИН, сейчас выясняется в ходе начавшейся проверки", - отметил полковник Горелых.