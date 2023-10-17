Из колонии Екатеринбурга сбежали два уголовника

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Из колонии Екатеринбурга сбежали два уголовника

Из исправительной колонии №2 Екатеринбурга накануне сбежало двое заключенных. Мужчины направились в Кировград, где якобы избили и ограбили грузчика.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, Владимир ранее был осужден за побои, а Дмитрий за ДТП с летальным исходом. После побега было решено отправиться на родину первого - в Кировград. Там мужчины поняли, что нуждаются в деньгах, которые те решили отобрать у прохожего грузчика. Помимо кражи 8 тыс. рублей, заключенные избили незнакомца, разбив ему губу, выбив зуб и расцарапав щеку.

Потерпевший сразу же обратился в полицию, благодаря чему уголовников удалось задержать на месте. Источник канала также сообщил, что пропажу заключенных в колонии заметили только после того, как пришло сообщение об их задержании. В свою очередь руководитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко заявил совершенно противоположное - пропажу обнаружили в 05.00 15 октября, а спустя два часа сбежавшие были пойманы.

Более того, как передают "Вечерние ведомости" со ссылкой на ГУФСИН, беглецы ни на кого не на падали и не грабили - такой информации не содержится ни у сотрудников ГУФСИН, ни у полицейских. Сами же осужденные являются "поселенцами" и располагаются в отдельном помещении вне колонии, где работают сантехниками.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отрицает слова Левченко. Как оказалось, пострадавший все же имеется - это грузчик компании "Сима-ленд", проживающий в Кировграде. После избиения и ограбления он действительно обратился в полицию.

"Романтики с большой дороги" в последствии были переданы сыщиками в руки прибывшим на место происшествия представителям ГУФСИН. Оба задержанных и до побега из колонии имели целый букет судимостей, в том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства, умышленному причинению вреда здоровью. Как осужденным удалось незаметно ретироваться из учреждения ГУФСИН, сейчас выясняется в ходе начавшейся проверки", - отметил полковник Горелых.

Теги: Екатеринбург, Кировград, уголовник, колония, побег


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети