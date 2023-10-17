17 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

На выборах президента России дистанционно смогут проголосовать 49 миллионов избирателей

30 регионов могут провести у себя дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году, заявил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он добавил, что в этих 30 регионах проживают 49 млн избирателей.  

"Все уверенно демонстрируют явку. Мы проводим сравнения ДЭГ и участковых избирательных комиссий – расхождения никакого. На федеральной и на московской платформах голосования сделали в этом году огромный шаг, чтобы наблюдение было более доступным. Общественная палата дает широкие возможности для наблюдателей. Можно смотреть (за ходом голосования – прим.), записавшись через портал Госуслуг", - заявил Булаев, выступая на круглом столе "Единой России".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ДЭГ на президентских выборах будут проводить только те регионы, где уже есть опыт с предыдущих кампаний.

Теги: президентские выборы, дэг, цик


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