Издание Znak.com официально ликвидировали

Уральское информационное издание Znak.com официально ликвидировали спустя 1,5 года простоя. Соответствующая информация появилась на сайте Rusprofile.

Издание прекратило свое существование 13 октября текущего года, когда в нем числилось всего три человека. К решению закрыть издание пришел его основатель Аксана Панова.

Напомним, что свою деятельность Znak.com прекратил 4 марта 2022 года, вскоре после начала СВО. Все уже опубликованные материалы были удалены, в том числе и из социальных сетей.