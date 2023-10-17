Минтруд оценил в 660 тысяч число занятых в теневом секторе экономики

Минтруд России выявил 663 тыс. россиян, занятых в теневом секторе экономики. В министерстве предлагают законодательно определить понятие "теневой занятости" и создать реестр работодателей из этого сектора, пишут "Известия".

Издание не приводит данных о методе подсчета, который для своего доклада использовал Минтруд. Но в конце сентября стало известно, что министерство разработало методику для оценки потенциального числа россиян, занятых в теневом секторе экономики. На основе этих расчетов регионам поставят задачу по "обелению" того или иного числа работников. Предполагается, что за три года регионам предложат "обелить" до 30% теневого сектора. Если, конечно, его "вычислят".

Для расчета сначала определят число неработающих в трудоспособном возрасте: из числа застрахованных по ОМС, но не работающих лиц вычтут детей до 15 лет и пенсионеров. Потом из оставшегося числа вычтут тех, кто по возрасту подходит, но получает от государства какие-то деньги, будь то стипендия, пособие и т.д. Это студенты, инвалиды, заключенные, зарегистрированные безработные.

Останутся "подозрительные" граждане, которые на что-то живут, но официально не трудоустроены и от государства денег не получают. Предполагается, что они-то и работают нелегально.

В министерстве, впрочем, соглашаются, что цифра может быть неточной: люди могут быть на попечении у других членов семьи или вообще юридически не относящихся к ним граждан, могут быть незарегистрированными безработными, иметь неучтенный источник доходов (но не труд) и т.д.