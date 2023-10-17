В Нижнем Тагиле огонь повредил гараж и три автомобиля

В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадали гараж и несколько автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня утром в одном из городских садовых товариществ. Сгорел автомобиль Nissan Serena, также огнем оказались повреждены кузова еще двух машин – Mitsubishi ASX и Maxus. В результате возгорания пострадали внутренняя обшивка и домашнее имущество частного гаража.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении задействовались две единицы техники и шесть человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 12 часов.

Причина возгорания устанавливается.