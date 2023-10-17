17 Октября 2023
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Фото: Rowland Goodman / Wikimedia Commons

СМИ сообщили о смерти экс-КВНщика Сергея Сивохо

Российские и украинские СМИ сообщили о смерти 54-летнего экс-КВНщика Сергея Сивохо. Издание "Страна" сообщает со ссылкой на пресс-службу артиста, что его не стало сегодня около 5 утра.

Ранее о смерти Сивохо сообщили несколько блогеров. Так, Анна Ревякина сначала сообщила, что Сивохо умер, потом написала в соцсетях: "Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность".

Сивохо в последние годы часто болел. В 2021 году он сильно похудел – сразу на 50 кг. При этом артист рассказывал, что его ожирение было связано с лечением гормонами бронхиальной астмы в детстве.

В 90-х Сивохо выступал в КВН за команду Донецкого политеха. Затем стал креативным продюсером проекта "95 квартал", где работал с Владимиром Зеленским. В 2019-2022 гг. был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Теги: сергей сивохо, биография, 95-й квартал


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