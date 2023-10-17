17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле отправят под суд курьера, похитившего у пенсионеров около 700 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, обвиняемого в мошеннических действиях. По версии следствия, мужчина работал "курьером" у злоумышленников, запугивающих пенсионеров историями о ДТП с их близкими.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступная группа из четырех человек была организована с 11 по 17 мая текущего года. Каждого, в том числе и обвиняемого, организатор, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, нашел через Интернет.

Потерпевшим звонили по телефону и сообщали о родственнике, попавшем в ДТП. Своими жертвами злоумышленники выбирали самую доверчивую категорию граждан - пенсионеров. Последние должны были передать деньги курьеру, "чтобы их родственника не привлекли к уголовной ответственности".

Всего у пяти пенсионеров из Нижнего Тагила и ЗАТО Новоуральска было похищено около 700 тыс. рублей. Из это суммы большую часть курьер отправлял коллегам, оставляя для себя небольшой процент в качестве вознаграждения.

В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что прокурор района в интересах потерпевших направил в суд исковые заявления о взыскании с обвиняемого материального ущерба. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Теги: Нижний Тагил, курьер, ДТП, деньги, пенсионер, суд


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