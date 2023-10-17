Сургутский район получил около миллиарда на расселение ветхого и аварийного жилья

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Сургутский район получил около миллиарда на расселение ветхого и аварийного жилья

Правительство Югры выделило Сургутскому району почти миллиард рублей для улучшения жилищных условий граждан, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте внутренней политики.

Властям района предстоит расселить 340 тыс. кв. м аварийного жилья. В перспективе на территории муниципалитета не должно остаться деревянных многоквартирных домов. Кроме того, дополнительно выделено 293 млн руб. на переселению людей из "фенольных домов" - помещений с превышением допустимой концентрации фенола или формальдегида. Это позволит до конца года расселить не менее 89 семей.

"При плане 66 тысяч квадратных метров планируем ввести 85 тысяч. Последние шесть лет мы стабильно на 20-30 тысяч, то есть на 40-50% план превышаем", – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поблагодарив губернатора за дополнительные средства

Всего в муниципалитете порядка двух миллиардов рублей планируется потратить на реализацию жилищных программ разного уровня.

Теги: ветхое жилье, аварийное жилье, расселение, сургутский район, фенольные дома


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети