Сургутский район получил около миллиарда на расселение ветхого и аварийного жилья

Правительство Югры выделило Сургутскому району почти миллиард рублей для улучшения жилищных условий граждан, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте внутренней политики.

Властям района предстоит расселить 340 тыс. кв. м аварийного жилья. В перспективе на территории муниципалитета не должно остаться деревянных многоквартирных домов. Кроме того, дополнительно выделено 293 млн руб. на переселению людей из "фенольных домов" - помещений с превышением допустимой концентрации фенола или формальдегида. Это позволит до конца года расселить не менее 89 семей.

"При плане 66 тысяч квадратных метров планируем ввести 85 тысяч. Последние шесть лет мы стабильно на 20-30 тысяч, то есть на 40-50% план превышаем", – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поблагодарив губернатора за дополнительные средства

Всего в муниципалитете порядка двух миллиардов рублей планируется потратить на реализацию жилищных программ разного уровня.