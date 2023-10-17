17 Октября 2023
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Политика Иркутская область
Фото: irzs.ru

Проект повестки 3-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области утвердили

Проект повестки третьей сессии Законодательного Собрания Иркутской области, запланированной на 18 октября, утвержден коллегией ЗС. Заседание коллегии прошло сегодня под руководством председателя областного парламента Александра Ведерникова. Предварительно вопросы сессии обсудили на планерном совещании спикера Заксобрания с председателями комитетов и комиссий, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Всего в повестку предстоящей сессии включено более 30 вопросов. В том числе, парламентарии рассмотрят инициативы, направленные на поддержку участников СВО и их семей. Так, на сессии рассмотрят соответствующие изменения в закон «Об отдельных вопросах образования». Предложено детей участников спецоперации кормить бесплатно не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. Такую же меру поддержки предлагается установить для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся в учреждениях СПО. Поправками в другой областной закон – «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» – планируется расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, включив в него военнослужащих, награжденных за заслуги при участии в спецоперации, и семьи погибших участников СВО.

На сессии будут приняты решения по ряду других социально значимых инициатив. Одна из них – законопроект «Об отдельных вопросах в сфере добровольчества (волонтерства) в Иркутской области». В документе отражены меры поддержки, которые могут получить волонтерские организации. Речь идет о затратах на проезд к месту ЧС, где требуется помощь добровольцев, компенсации расходов на связь, страховании жизни и здоровья. Также депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области, устанавливающие административную ответственность», которым предлагается увеличить штрафы за нарушение правил охраны жизни детей на водных объектах.

александр ведерников, иркутское заксо(2023)|Фото: irzs.ru

Кроме того, в ходе сессии будут заслушаны доклады об исполнении областного бюджета за 2022 год и об оценке эффективности реализации госпрограмм Иркутской области по итогам 2022 года, а также доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации прав женщин на оказание медицинской помощи в период беременности и родов на территории Иркутской области» и доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления.

Теги: александр ведереников, повестка , законодательное собрание иркутской области


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