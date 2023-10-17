17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ ввел послабления для банков, кредитующих бизнес с присоединенных территорий

Центральный банк России ввел послабления для банков, кредитующих бизнес с присоединенных территорий. Поблажки касаются оценки финансового положения заемщиков, а также создания резервов по кредитам, выданным компаниям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Так, расчетный резерв по льготным кредитам, выданным на ведение бизнеса, сроком до 6 или до 12 месяцев со ставкой не менее 2/3 ключевой составит не менее 1%. Такой подход применяется к кредитам независимо от финансового положения заемщика. По кредитам с отличными условиями расчетный резерв составит 21%, пишет Frank Media.

Еще одно послабление касается возможности признавать обслуживание долга "хорошим" после реструктуризации – также вне зависимости от оценки их финансового положения.

Теги: цб, кредитование, присоединенные территории


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