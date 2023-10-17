Правительство разработало правила "смены пола" у детей

Минздрав разработал правила вмешательства при аномалиях формирования пола у детей. Проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Строго говоря, речь идет не о "смене пола", а о медицинской помощи ребенку в том случае, когда у него врожденные нарушения формирования половых органов. Постановление утверждает перечень медицинских организаций, подведомственных Минздраву, по решению врачебных комиссий которых допускаются такие медицинские вмешательства. Они выдают медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола.

В состав врачебной комиссии в обязательном порядке включаются:

• врач-акушер-гинеколог;

• врач-генетик;

• врач-детский уролог-андролог;

• врач-детский эндокринолог;

• врач-педиатр;

• врач-психиатр детский;

• медицинский психолог (все они подписывают медицинское заключение).

Разрешения на вмешательство даются пяти федеральным медицинским организациям:

• Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;

• НМИЦ здоровья детей,

• НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова;

• Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;

• Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

По словам главного неонатолога Минздрава, ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессора Дмитрия Иванова, в год в России рождаются около ста детей с врожденными генетическими аномалиями формирования пола.

Напомним, закон о недопустимости произвольной "смены пола" президент РФ подписал в конце июля.