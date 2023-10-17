В России выросли продажи автомобилей с пробегом

В России в январе – сентябре выросли продажи легковых автомобилей с пробегом.

Рост составил 23,6% (до 4,326 млн), приводит "Интерфакс" данные аналитического агентства "Автостат". За сентябрь в РФ купили 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Напомним, ранее названы модели подержанных иномарок, которые в России можно продать меньше, чем за день, поскольку они пользуются огромным спросом. Проанализированы продажи автомобилей с пробегом за январь – сентябрь этого года. В топ-10 вошли Datsun on-DO, Audi A6, Haval Jolion, Subaru Forester, Volvo XC60, Jeep Wrangler, EXEED TXL, MIN IClubman, SEAT Leon и Genesis G80.

До этого выяснилось, что с осени 2022 г. стоимость подержанных автомобилей в России увеличилась почти на 40%. В ряде сегментов цены подскочили на 80%. В III квартале текущего года продажи продержанных автомобилей увеличились на 14,2%. За это же время стоимость машины с пробегом увеличилась на 39,1% и сейчас составляет 640 тыс. руб.

Наиболее заметный рост отмечается в сегменте автомобилей стоимостью 1,5–3 млн руб., а также на машины дороже 3 млн руб. Согласно исследованию, эти автомобили в июле–сентябре стали дороже на 81,8 и 80,6% соответственно. Однако если рассматривать ситуацию по сравнению с прошлым годом, то цены на такие машины с пробегом остались примерно на том же уровне. В сегменте 1,5–3 млн руб. за год рост составил 1,7%, а сегменте от 3 млн рублей цены даже снизились на 1,6%.