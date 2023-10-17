17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Полицейскому аэропорта Кольцово дали два года за разглашении гостайны

В Екатеринбурге осудили бывшего начальника ЛО МВД аэропорта Кольцово Александра Панкова за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В ноябре 2021 года 36-летний полицейский решил наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК "Аэропорты России". В доверительной беседе он раскрыл коллеге конфиденциальные сведения об агенте, проигнорировав, что эта информация не подлежат разглашению на основании закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Что это был за человек и чем он занимался в аэропорту, осталось неизвестным, процесс проходил в закрытом режиме.

Такие действия не понравились как сотрудникам ФСБ, так и самому лицу, в отношении которого были и разглашены сведения. После того, как правда вскрылась, на Панкова завели уголовное дело по ч.1 ст.283 УК РФ, однако тот отрицал обвинения даже на скамье подсудимых.

Свердловский областной суд признал Александра Панкова виновным по ч.1. ст.283 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Помимо этого он лишен права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет.

Теги: Кольцово, полицейский, гостайна, агент, суд


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