17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат предложил урегулировать расстояние между вышками сотовой связи

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предлагает законодательно урегулировать вопрос расстояния между вышками сотовой связи. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что петербуржцы недовольны тем, что установить конструкции может практически любая организация в любом месте, а контролирующие органы проводят замеры не всех источников излучения в комплексе, а по одному, да и то не в часы пиковой нагрузки.

Законопроект предполагает установление минимально допустимое расстояние от размещаемых антенно-мачтовых сооружений связи до жилых домов, учреждений образования и здравоохранения, социальных объектов и детских площадок, а также признание вышек элементами благоустройства.

Установку вышек регулирует СанПиН 2.1.8/2/2/4/1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов", согласно которому расстояние от оси излучения антенны до ближайшего строения должно составлять 10 метров. Требования устанавливались еще в 2007 году. С тех пор многое изменилось в сторону увеличения мощности и частоты излучения, указывает депутат.

Многие врачи считают, что быстрый рост онкологических заболеваний, в том числе у детей, чего раньше не было, связан с повсеместным внедрением излучающих устройств.

Теги: излучение, связь


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