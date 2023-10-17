Эко-депутат Алексей Вихарев выпустил в Таватуй 60 килограммов белого амура

Депутат гордумы Екатеринбурга и глава областного отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 кг белого амура. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Именно белый амур очень хорош в очистке водоемов от водных растений. Подсадить рыб решили с северной части озера, где акватория находится в частном пользовании. По оценке специалистов, каждая из 200 особей уже к весне должна вырасти с 300 до 600-900 грамм, производя новое потомство.

"Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания. Все очень просто, если у тебя есть желание и воля сделать доброе дело! Присоединяйтесь!" — заключил Алексей Вихарев.