Эко-депутат Алексей Вихарев выпустил в Таватуй 60 килограммов белого амура

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Эко-депутат Алексей Вихарев выпустил в Таватуй 60 килограммов белого амура

Депутат гордумы Екатеринбурга и глава областного отделения Российского экологического общества (РЭО) Алексей Вихарев выпустил в озеро Таватуй 60 кг белого амура. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Алексей Вихарев сбрасывает в Таватуй 60 килограммов белого амура(2023)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев сбрасывает в Таватуй 60 килограммов белого амура(2023)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Именно белый амур очень хорош в очистке водоемов от водных растений. Подсадить рыб решили с северной части озера, где акватория находится в частном пользовании. По оценке специалистов, каждая из 200 особей уже к весне должна вырасти с 300 до 600-900 грамм, производя новое потомство.

Алексей Вихарев сбрасывает в Таватуй 60 килограммов белого амура(2023)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев сбрасывает в Таватуй 60 килограммов белого амура(2023)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Эти рыбы-санитары позволяют очищать водоемы, защищают их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания. Все очень просто, если у тебя есть желание и воля сделать доброе дело! Присоединяйтесь!" — заключил Алексей Вихарев.

Теги: Таватуй, Вихарев, белый амур


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети