17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пассажир самолета, следовавшего из Сочи, потерял сознание в аэропорту Екатеринбурга

Сегодня рано утром в аэропорту "Кольцово" один из пассажиров рейса "Сочи - Екатеринбург" потерял сознание прямо в салоне самолета. Об этом Накануне.RU рассказали очевидцы произошедшего.

По их словам, приступ у мужчины произошел, когда самолет уже подрулил к трапу. В какой-то момент в салоне раздался крик женщины, сопровождающей пострадавшего. Она стала звать медиков и просила принести нашатырь и аммиак.

Поскольку на рейсе не оказалось медиков, первую помощь пришлось оказывать бортпроводникам. В это же время к воздушному судну оперативно прибыла карета "скорой помощи". Пассажиров первых рядов попросили как можно скорее покинуть салон, чтобы не препятствовать работе медицинской бригады.

Очевидцы рассказали, что у мужчины шла носом кровь и он периодически приходил в себя, но снова терял сознание. До этого рейс "Сочи - Екатеринбург" был задержан, из-за чего пассажирам пришлось просидеть в аэропорту лишние три часа.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Кольцово, но на момент публикации ответа не поступило.

Теги: Кольцово, Сочи, Екатеринбург, пассажир, скорая


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